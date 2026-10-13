خمسة قتلى في المكسيك عقب العاصفة "راشيل" والإعصار "سيمون"

أسفرت العاصفة المدارية "راشيل" عن مقتل أربعة أشخاص أثناء مرورها في شمال غرب المكسيك، وفق ما أعلن مكتب المدعي العام في ولاية باها كاليفورنيا الاثنين، بعدما ما كان الإعصار "سيمون" تسبب بمقتل شخص.



ولقي أربعة أشخاص من عائلة واحدة، بينهم قاصران، حتفهم جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي سببتها العاصفة "راشيل"، وفق ما أوضح المصدر ذاته.



وعُثر على الجثث الأربع في ضواحي مدينة إنسينادا في ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية، وهي منطقة فقيرة وقليلة العمران.



ورغم انحسار العاصفة، ما زال خمسة أشخاص في عداد المفقودين. وأنقذت قوات الأمن 32 شخصا حاصرتهم المياه في مواقع متفرقة من المنطقة، لا سيما باستخدام مروحيات.



وإلى الجنوب، في ولاية غيريرو المكسيكية، تسبب الإعصار "سيمون" بمقتل شخص يبلغ 71 عاما جراء "انهيار جدار"، وفق ما ذكرته الحاكمة إيفلين سالغادو الاثنين.



وكان الإعصار مرشحا للتسبّب بأضرار أكبر، إلا أن سرعة رياحه تراجعت مع مروره فوق المناطق الجبلية خلال تقدّمه البطيء بمحاذاة الساحل.



وغيّر "سيمون" مساره بعدما كان متوقعا أن يضرب اليابسة بشكل مباشر خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وتوقعت أحدث نشرة للمركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة أن يبتعد الإعصار حاليا عن السواحل المكسيكية، مع احتمال أن يتجه نحو اليابسة في ولاية سينالوا مساء الأربعاء.



ويتوقع الخبراء موسم أعاصير أكثر شدة، بسبب ظاهرة "إل نينيو" المناخية التي تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الهادئ.



