حلف الأطلسي مستعد لتكييف دفاعاته "وفق الحاجة" بعد الضربات في البحر الأسود

أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أن الحلف سيكيّف ترتيباته الدفاعية "وفقا للاحتياجات" بعد استهداف الطيران المسيّر مجددا سفينتين تجاريتين في البحر الأسود، قبالة السواحل البلغارية.



وكتب على منصة إكس "سبق أن عزّزنا ترتيباتنا على الجناح الشرقي، وسنواصل مراقبة الوضع الأمني، مع تكييف إجراءاتنا المتعلقة بالردع والدفاع وفقا للاحتياجات".