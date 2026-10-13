رئيس الوزراء الأسترالي يتعهّد بذل كل ما في وسعه لمنع بث عملية إعدام أميركي

تعهّد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الثلاثاء بذل كل ما في وسعه لمنع بثّ عملية إعدام سجين أميركي مباشرة على الهواء في استراليا.ومن المقرر إعدام نضال حسن (56 عاما) رميا بالرصاص في الثالث من كانون الأول/ديسمبر في قاعدة فورت هود بولاية تكساس، بعد إدانته بقتل 13 شخصا بينهم 12 عسكريا، وإصابة أكثر من 30 آخرين في هجوم نفذه عام 2009. وستكون هذه أول عملية إعدام ينفذها الجيش الأميركي منذ العام 1961، وأول إعدام رميا بالرصاص منذ العام 1945.وقال مسؤول في البنتاغون لوكالة فرانس برس الأسبوع الفائت إن عملية الإعدام ستُبث مباشرة على الهواء، بعدما قال وزير الدفاع بيت هيغسيث "سنضمن أن يتمكن الناس من مشاهدتها، وأن تكون متاحة للعامّة".وأكد ألبانيزي لهيئة الإذاعة الأسترالية "ايه بي سي" أنه يتحمل "مسؤولية اجتماعية" لمنع بثّ الإعدام.وقال "لا أفهم لماذا قد يرغب أي شخص في مشاهدة مثل هذا الحدث، ناهيك عن الوقوف مكتوفي الأيادي والسماح للأطفال والعائلات بمشاهدتها".وأشارت هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية إلى أنها لا تملك صلاحية منع بث الإعدام عبر الإنترنت.وأوضح ألبانيزي أن الأمر "ليس بهذه البساطة". لكنه أكد أن حكومته ستوضح لمنصات التواصل الاجتماعي أن بث الإعدام "مرفوض بشكل تام في بلادنا".وأضاف "إذا كان هناك أي شيء بوسعنا فعله، فسنفعله، أضمن لكم ذلك".ويثير بثّ إعدام نضال حسن عبر الإنترنت إدانات واسعة سواء في الولايات المتحدة أو على الصعيد الدولي.