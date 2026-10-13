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الصليب الأحمر الدولي يدعو الى خفض عاجل للتصعيد في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2026-10-13 | 06:20
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الصليب الأحمر الدولي يدعو الى خفض عاجل للتصعيد في الشرق الأوسط
دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إلى بذل جهود عاجلة "لخفض التصعيد" في الشرق الأوسط، محذرة من أن تصاعد الأعمال العدائية سيكون "كارثيا" لعشرات ملايين الأشخاص.
وقالت سبولياريتش في بيان إن"المدنيين يدفعون ثمنا غير مقبول نتيجة العمليات العسكرية في الشرق الأوسط".
وسرعان ما بدأ الحوثيون استهداف المنشآت النفطية السعودية وناقلات النفط ومراكز النقل، بما في ذلك سلسلة من الضربات الدامية على مطار الرياض، ما هز أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وأضافت سبولياريتش "القتلى والجرحى والدمار في السعودية خلال الأيام الأخيرة يشكلون مثالا آخر على الثمن المدمر الذي يدفعه المدنيون جراء الأعمال العدائية".
وتابعت: "في اليمن، تتزايد أعداد القتلى والنازحين وحجم الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية المدنية، بما في ذلك في عدن وصنعاء، بوتيرة مقلقة. وفي أنحاء الشرق الأوسط، تعرضت البنية التحتية المدنية لضربات متكررة وأُزهقت أرواح".
وشددت سبولياريتش على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت المدنية من الهجمات، والتزام أطراف النزاع بالتمييز في جميع الأوقات بينها وبين الأهداف العسكرية، محذرة من أن استهداف الموانئ والمطارات والبنية التحتية الأساسية قد تكون له عواقب وخيمة على السكان الذين يعتمدون عليها.
وقالت سبولياريتش "أي تصعيد إضافي للأعمال العدائية سيكون كارثيا بالنسبة لعشرات الملايين من البشر. ولذا، لا بد من بذل جهود عاجلة لخفض التصعيد وحماية المدنيين من المزيد من الأذى".
أخبار دولية
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