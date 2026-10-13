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زيلينسكي: أوقفنا الهجمات على مصافي النفط الروسية لمدة يومين
أخبار دولية
2026-10-13 | 12:21
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زيلينسكي: أوقفنا الهجمات على مصافي النفط الروسية لمدة يومين
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا أوقفت هجماتها على مصافي النفط الروسية وبنيتها التحتية الأخرى في مجال الطاقة لمدة يومين عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقفٍ لإطلاق النار في مجال الطاقة.
لكنه أشار إلى أن روسيا لم تمتنع عن شن الهجمات.
وقال زيلينسكي عبر منصة إكس: "خلال هذه الفترة، هاجم الروس منشآتنا في قطاع الطاقة وبنيتنا التحتية الحيوية، مما أرسل إشارات واضحة تماما على أنهم لا ينوون الكف عن شن هجمات على أوكرانيا".
أخبار دولية
زيلينسكي
الهجمات
مصافي النفط
روسيا
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