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ترامب يلقي إحباطات حملته الانتخابية على زيلينسكي وأوكرانيا

أخبار دولية
2026-10-13 | 06:27
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ترامب يلقي إحباطات حملته الانتخابية على زيلينسكي وأوكرانيا
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ترامب يلقي إحباطات حملته الانتخابية على زيلينسكي وأوكرانيا

يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من خلال اتفاقه المفاجئ مع روسيا في شأن الديزل ودعوته إلى انتخاب بديل من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يسعى إلى أن يُلقي على كييف الإحباطات المتزايدة التي تُرافق حملته لانتخابات التجديد النصفي.

ليست انتقادات ترامب الحادة لنظيره الأوكراني، الأولى من نوعها، وأبرزها تلك التي كالها له خلال لقائهما المتوتر جدا أمام الكاميرات في المكتب البيضوي في شباط 2025.

لكنّ الرئيس الأميركي كان في ذلك الوقت في أوج زخم عودته المدوية إلى السلطة. أما اليوم، فوضعه السياسي يشهد تراجعا.

وتتوقع الغالبية الساحقة من استطلاعات الرأي أن يفقد الجمهوريون بقيادة ترامب السيطرة على الكونغرس في الانتخابات التشريعية النصفية المقررة في 3  تشرين الثاني، مع تزايد استياء الأميركيين من ارتفاع الأسعار، ولا سيما أسعار الوقود.

وأظهر استطلاع للرأي نُشر في الأول من تشرين الأول/أكتوبر أجرته وكالة أسوشيتد برس وجامعة شيكاغو أن 65 بالمئة من البالغين الأميركيين يحمّلون البيت الأبيض مسؤولية ارتفاع كلفة المعيشة، ولا سيما بسبب سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب وحربه الجديدة ضد إيران.

ويساعد القلق من تصويت الأميركيين بناء على أوضاعهم المعيشية في تفسير إعلان ترامب الجمعة رفع بعض العقوبات للسماح باستيراد الديزل الروسي، في خطوة يقول إنها ستسهم في خفض الأسعار.

وقال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية غاريت مارتن لوكالة فرانس برس "أعتقد أن الرئيس ترامب، رغم تأكيده عكس ذلك، يدرك تماما أن الأميركيين يحمّلونه مسؤولية الارتفاع الكبير في الأسعار، بما في ذلك أسعار الديزل".

وأضاف مارتن: "هو يعلم أن أمامه أسابيع قليلة فقط لمحاولة تغيير السردية المرتبطة بارتفاع هذه التكاليف. لذلك أعتقد أن هذا هو العامل الرئيسي وراء توقيت هذه الخطوة".

ويتوافق ذلك مع تقييم وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ، الذي أعرب عنه خلال مقابلة أجراها الأحد مع شبكة "سكاي نيوز".

وقال ستريتينغ: "لنكن صريحين، فانتخابات التجديد النصفي تقترب. وكلفة المعيشة تمثل قضية مهمة. ولا شك في أن الرئيس ترامب يواجه الضغوط نفسها التي يواجهها كثير من القادة الساعين إلى تخفيف أعباء المعيشة وخفض أسعار الطاقة".

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