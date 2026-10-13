فون دير لاين: هجمات المسيرات بالبحر الأسود غير مقبولة

نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالهجمات التي تشنها طائرات مسيرة على سفن تجارية بالقرب من سواحل بلغاريا، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنها.وقالت فون دير لاين عبر إكس: "أصبح البحر الأسود جبهة أخرى لتصعيد الحرب الروسية على أوكرانيا. وهذا أمر غير مقبول. ويتعين محاسبة المسؤولين عن ذلك".وكان رئيس وزراء بلغاريا قد أفاد في وقت سابق اليوم بأن سفينتين تعرضتا لضربات بطائرات مسيرة قبالة سواحل البلاد على البحر الأسود مما أدى إلى غرق إحداهما، في ثاني حادثة من نوعها خلال أسبوع.