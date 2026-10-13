أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكرملين: لا علاقة مباشرة بين اتفاق الديزل وموقف روسيا من أوكرانيا
أخبار دولية
2026-10-13 | 06:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الكرملين: لا علاقة مباشرة بين اتفاق الديزل وموقف روسيا من أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف انه لا يرى علاقة مباشرة بين أي اتفاق محتمل بشأن صادرات الديزل الروسية وموقف موسكو من محادثات السلام الخاصة بأوكرانيا.
وقال الكرملين إن الاتصالات بشأن وقف إطلاق نار على أهداف تتعلق بقطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، والذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد، لا تزال مستمرة.
لكن الكرملين ذكر أنه ليس لديه ما يضيفه بشأن هذه المسألة في الوقت الحالي، ولم يحدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجهة التي تتفاوض معها روسيا بشأن وقف إطلاق النار.
أخبار دولية
علاقة
مباشرة
اتفاق
الديزل
وموقف
روسيا
أوكرانيا
فون دير لاين: هجمات المسيرات بالبحر الأسود غير مقبولة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-10-12
الكرملين يرفض تأكيد سريان اتفاق مع أوكرانيا لوقف الاستهداف المتبادل لمنشآت الطاقة
أخبار دولية
2026-10-12
الكرملين يرفض تأكيد سريان اتفاق مع أوكرانيا لوقف الاستهداف المتبادل لمنشآت الطاقة
0
آخر الأخبار
2026-09-27
الكرملين: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ليست في أفضل حالاتها
آخر الأخبار
2026-09-27
الكرملين: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ليست في أفضل حالاتها
0
أخبار دولية
2026-10-10
زيلينسكي: ضربات السبت على أوكرانيا هي وسيلة موسكو لشكر واشنطن على اتفاق الديزل
أخبار دولية
2026-10-10
زيلينسكي: ضربات السبت على أوكرانيا هي وسيلة موسكو لشكر واشنطن على اتفاق الديزل
0
أخبار دولية
2026-09-29
الكرملين: روسيا لا تريد انسحاب إيران من معاهدة عدم الانتشار النووي
أخبار دولية
2026-09-29
الكرملين: روسيا لا تريد انسحاب إيران من معاهدة عدم الانتشار النووي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:37
فون دير لاين: هجمات المسيرات بالبحر الأسود غير مقبولة
أخبار دولية
06:37
فون دير لاين: هجمات المسيرات بالبحر الأسود غير مقبولة
0
أخبار دولية
06:29
البابا لاون الرابع عشر يدخل المستشفى لإجراء عملية في الرئة
أخبار دولية
06:29
البابا لاون الرابع عشر يدخل المستشفى لإجراء عملية في الرئة
0
أخبار دولية
06:27
ترامب يلقي إحباطات حملته الانتخابية على زيلينسكي وأوكرانيا
أخبار دولية
06:27
ترامب يلقي إحباطات حملته الانتخابية على زيلينسكي وأوكرانيا
0
أخبار دولية
06:21
زيلينسكي: أوقفنا الهجمات على مصافي النفط الروسية لمدة يومين
أخبار دولية
06:21
زيلينسكي: أوقفنا الهجمات على مصافي النفط الروسية لمدة يومين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-04-24
رئيس المجلس الأوروبي: سنقدم الدعم إلى لبنان من أجل نزع سلاح حزب الله
أخبار دولية
2026-04-24
رئيس المجلس الأوروبي: سنقدم الدعم إلى لبنان من أجل نزع سلاح حزب الله
0
آخر الأخبار
2026-08-29
الراعي: لنجدد ثقافة التواصل فتبقي لبنان واحة سلام فنحافظ على وطننا وطن الرسالة والشراكة والوحدة
آخر الأخبار
2026-08-29
الراعي: لنجدد ثقافة التواصل فتبقي لبنان واحة سلام فنحافظ على وطننا وطن الرسالة والشراكة والوحدة
0
أخبار دولية
2026-04-14
17 دولة بينها فرنسا وبريطانيا تدعو إسرائيل ولبنان الى "انتهاز فرصة" مفاوضات السلام
أخبار دولية
2026-04-14
17 دولة بينها فرنسا وبريطانيا تدعو إسرائيل ولبنان الى "انتهاز فرصة" مفاوضات السلام
0
صحف اليوم
2026-01-21
أوساط سياسية لـ"الجمهورية": كلمة الرئيس عون فاقمت حدّة الخلاف بينه وبين حزب الله
صحف اليوم
2026-01-21
أوساط سياسية لـ"الجمهورية": كلمة الرئيس عون فاقمت حدّة الخلاف بينه وبين حزب الله
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
من الرياضة إلى المسؤولية الاجتماعية… ماراتون بيروت مساحة للجميع
تقارير نشرة الاخبار
13:49
من الرياضة إلى المسؤولية الاجتماعية… ماراتون بيروت مساحة للجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أسماء من تاريخ لبنان… وأسئلة من حاضره في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أسماء من تاريخ لبنان… وأسئلة من حاضره في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب
0
أخبار لبنان
13:42
وزارة الزراعة تبحث في عملية تصدير التفاح اللبنانيّ
أخبار لبنان
13:42
وزارة الزراعة تبحث في عملية تصدير التفاح اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
التصعيد في السعودية يختبر الدفاعات الخليجية والتحركات الدبلوماسية لاحتواء المواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
التصعيد في السعودية يختبر الدفاعات الخليجية والتحركات الدبلوماسية لاحتواء المواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هدنة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا موضع خلاف وموسكو تتمسّك بسلام طويل الأمد
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هدنة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا موضع خلاف وموسكو تتمسّك بسلام طويل الأمد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
المجلس الدستوري يبت بقانون العفو...يستثني الجرائم المالية ويترك التباسًا بما خص عقوبة الاعدام
تقارير نشرة الاخبار
13:16
المجلس الدستوري يبت بقانون العفو...يستثني الجرائم المالية ويترك التباسًا بما خص عقوبة الاعدام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
سجال على خلفية ضبط ٨٠٠ كلغ من الـ c4
تقارير نشرة الاخبار
13:14
سجال على خلفية ضبط ٨٠٠ كلغ من الـ c4
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
إسرائيل تستعدّ لاحتمال التصعيد على جبهتي إيران ولبنان وتترقّب مسار المفاوضات مع بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:07
إسرائيل تستعدّ لاحتمال التصعيد على جبهتي إيران ولبنان وتترقّب مسار المفاوضات مع بيروت
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النّشرة المسائيّة 12-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النّشرة المسائيّة 12-10-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:47
«لقاء النواب السنة»: قرار المجلس الدستوري دليل على استمرار الاستهداف ونرفض مضمونه
أخبار لبنان
12:47
«لقاء النواب السنة»: قرار المجلس الدستوري دليل على استمرار الاستهداف ونرفض مضمونه
2
أمن وقضاء
08:42
المجلس الدستوري يُبقي قانون العفو العام مع إبطال جزئي لبعض مواده… إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
08:42
المجلس الدستوري يُبقي قانون العفو العام مع إبطال جزئي لبعض مواده… إليكم التفاصيل
3
أمن وقضاء
07:40
بالصور - الجيش يضبط حوالي 200 كلغ من المواد المتفجرة عند الحدود اللبنانية السورية
أمن وقضاء
07:40
بالصور - الجيش يضبط حوالي 200 كلغ من المواد المتفجرة عند الحدود اللبنانية السورية
4
أمن وقضاء
07:44
المجلس الدستوري يقبل الطعن بقانون العفو العام جزئياً ويبطل بعض نصوصه لمخالفتها الدستور
أمن وقضاء
07:44
المجلس الدستوري يقبل الطعن بقانون العفو العام جزئياً ويبطل بعض نصوصه لمخالفتها الدستور
5
اسرار
23:30
أسرار الصحف 13-10-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 13-10-2026
6
اقتصاد
02:11
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:11
جدول جديد لأسعار المحروقات...
7
خبر عاجل
08:19
أمال شحادة: وقوع انفجار عند الحدود الشمالية في منطقة ريخس راميم واصابة 12 اسرائيليًا بينهم اربعة اصابات خطيرة والحديث الاولي هو عن انفجار قذيفة
خبر عاجل
08:19
أمال شحادة: وقوع انفجار عند الحدود الشمالية في منطقة ريخس راميم واصابة 12 اسرائيليًا بينهم اربعة اصابات خطيرة والحديث الاولي هو عن انفجار قذيفة
8
تقارير نشرة الاخبار
13:16
المجلس الدستوري يبت بقانون العفو...يستثني الجرائم المالية ويترك التباسًا بما خص عقوبة الاعدام
تقارير نشرة الاخبار
13:16
المجلس الدستوري يبت بقانون العفو...يستثني الجرائم المالية ويترك التباسًا بما خص عقوبة الاعدام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More