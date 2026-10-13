الكرملين: لا علاقة مباشرة بين اتفاق الديزل وموقف روسيا من أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف انه لا يرى علاقة مباشرة بين أي اتفاق محتمل بشأن صادرات الديزل الروسية وموقف موسكو من محادثات السلام الخاصة بأوكرانيا.



وقال الكرملين إن الاتصالات بشأن وقف إطلاق نار على أهداف تتعلق بقطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، والذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد، لا تزال مستمرة.



لكن الكرملين ذكر أنه ليس لديه ما يضيفه بشأن هذه المسألة في الوقت الحالي، ولم يحدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجهة التي تتفاوض معها روسيا بشأن وقف إطلاق النار.