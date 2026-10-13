قناة المسيرة التابعة للحوثيين: هجوم على منشأة نفط يمنية

أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بوقوع هجوم على شركة النفط اليمنية في صنعاء.



وجاء الهجوم بعد وقت قصير من إصدار التحالف الذي تقوده السعودية أمرا بإخلاء المنشأة تمهيدا لعملية عسكرية.