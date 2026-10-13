الحوثيون يحدّدون أهدافهم في حال قصف صنعاء: مقر أرامكو في الدمام ومطار ومصفاة الرياض

أعلن الحوثيون أنهم سيستهدفون مقر شركة أرامكو في الدمام ومطار ومصفاة الرياض، في حال قصفت السعودية موقع شركة نفط يمنية في صنعاء.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران يحيى سريع: "تهيب القوات المسلحة اليمنية بجميع المواطنين بالإخلاء الفوري والابتعاد عن الأهداف التى ستقوم قواتنا المسلحة باستهدافها في حال أقدم العدو السعودي على استهداف ما أعلن عنه في العاصمة صنعاء"، لافتا إلى أن الأهداف هي "مقر شركة أرامكو في الدمام، مطار خالد في الرياض، ومصفاة الرياض التابعة لشركة أرامكو".



وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية طلب من المدنيين إخلاء موقع شركة نفط في الضواحي الغربية لصنعاء، تمهيدا لتنفيذ "عملية نوعية".