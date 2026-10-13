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بروكسل: واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي أقل مما أعلنته موسكو

أخبار دولية
2026-10-13 | 10:38
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بروكسل: واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي أقل مما أعلنته موسكو
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بروكسل: واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي أقل مما أعلنته موسكو

أعلنت بروكسل أن الاتحاد الأوروبي ما زال يستورد الغاز الروسي رغم مساعيه منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا إلى الاستغناء عنه، لافتة في الوقت نفسه إلى أن حجم الواردات الفعلية أقل من الأرقام التي أعلنتها موسكو.
     
وكانت روسيا أعلنت الاثنين أنها باعت للدول الأوروبية محروقات تصل قيمتها الى 320 مليار دولار منذ العام 2022، رغم العقوبات الغربية التي فُرضت عليها بسبب هجومها على أوكرانيا.
     
لكن المفوضية الأوروبية تحدثت الثلاثاء عن مبالغ أقل، إذ قالت إنّ الاتحاد الأوروبي أنفق "نحو 197 مليار يورو، أي 209 مليارات دولار (حتى تموز 2026)، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا" في أواخر شباط 2022.
     
وقالت المتحدثة باسم المفوضية أنّا كايسا إيتكونن إن أوروبا "كانت ستنفق 475 مليار يورو على الوقود الأحفوري الروسي، أي أكثر بـ278 مليار يورو"، لولا سياستها الرامية إلى الاستغناء عنه.
     
وأضافت في تصريح صحافي: "المهم هو ما سيحدث على المدى البعيد"، مشيرة إلى "اتجاه واضح جدا نحو الانخفاض".
     
كانت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي تشكل 45% من إجمالي وارداته من الغاز سنة 2021،  و12% عام 2025.
     
وفي خضم أزمة الطاقة، لا تزال هذه المسألة محرجة للاتحاد الأوروبي الذي يخطط للتخلص التدريجي من الغاز الروسي بحلول خريف 2027، ولكنه يواصل في هذه المرحلة، استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا.
     
 

أخبار دولية

بروكسل

الاتحاد الأوروبي

الغاز الروسي

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