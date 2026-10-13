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البيت الأبيض يطلب من السفيرة الأميركية لدى اليونان تقديم استقالتها
أخبار دولية
2026-10-13 | 10:42
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البيت الأبيض يطلب من السفيرة الأميركية لدى اليونان تقديم استقالتها
أعلن البيت الأبيض أنه طلب من السفيرة الأميركية لدى اليونان كيمبرلي غيلفويل الاستقالة.
وقالت كاتي زكاريا، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي: "طلبنا من السفيرة غيلفويل الاستقالة". وأضافت: "كانت إضافة رائعة للفريق، ونتمنى لها التوفيق".
وذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين أنه يفكر في إقالة غيلفويل، قائلا للصحفيين: "نحن غير راضين".
وعبر مشرعون أميركيون في وقت سابق عن قلقهم إزاء اتهامات لغيلفويل بأنها ربما تكون هددت بتقويض الحكومة اليونانية باستخدام نفوذ الولايات المتحدة.
واليونان حليف مهم للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، إذ توفر منشآت عسكرية رئيسية لحماية الأمن في شرق البحر المتوسط، وتقود بعثة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي لحماية الملاحة التجارية في البحر الأحمر.
أخبار دولية
البيت الأبيض
السفيرة الأميركية
اليونان
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