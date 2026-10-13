ترامب: الولايات المتحدة لا تزال تتبادل معلومات مخابراتية مع أوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تزال تتبادل معلومات مخابراتية مع أوكرانيا وتعمل مع كييف وموسكو على إنهاء الحرب.



وقال لصحفيين: "نحن نساعدهم، ونشاركهم معلومات مخابراتية... نريد أن تنتهي الحرب، لذا فإننا نعمل معهم ومع روسيا من أجل إنهاء الحرب".



وذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريدان إنهاء الحرب، لكن "هناك الكثير من الكراهية بينهما" و"لا يعرفان كيف يحققان ذلك".



وسئل ترامب أيضا عن اتفاقية تتعلق بالديزل الروسي انتقدها مشرعون أميركيون من الحزبين وقالوا إنها تنتهك على ما يبدو القيود الأميركية المفروضة على استيراد الطاقة الروسية بسبب غزو أوكرانيا. وتهرب ترامب من الرد على سؤال عما إذا كان بإمكان روسيا استخدام عوائد اتفاقية الديزل لشراء المزيد من القنابل، قائلا: "إنها اتفاقية ديزل، إنها ليست لنا. إنه الديزل سيطرح في الأسواق العالمية، وليس لنا".