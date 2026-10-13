ترامب: الحوثيون يتصرفون بشكل سيئ للغاية... وقد أطلب من اردوغان التدخل ودعم المصالح السعودية

ترامب: الولايات المتحدة لا تزال تتبادل معلومات مخابراتية مع أوكرانيا

ترامب: الولايات المتحدة لا تزال تتبادل معلومات مخابراتية مع أوكرانيا

الحكومة السعودية تؤكد أنها "لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب"