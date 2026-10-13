إيران تستدعي السفير البريطاني على خلفية حادثة قاعدة فيرفورد الجوية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران استدعت السفير البريطاني لديها على خلفية "اتهامات" تربط الجمهورية الإسلامية بما يشتبه بأنها مؤامرة ضد قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا.



ويأتي هذا التحرك بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام أمس الاثنين إن "من المرجح جدا" أن يكون ما يشتبه في أنه مخطط كان يستهدف قاعدة فيرفورد الجوية جرى تنسيقه في إيران. وونفت طهران أي صلة لها بالأمر.



وقالت الوزارة إن مديرها العام لشؤون غرب أوروبا أبلغ السفير بأنه "يجب على الحكومة البريطانية، في أسرع وقت ممكن، تقديم الوثائق والأدلة التي تدعم اتهاماتها ضد إيران بشأن الحادث المزعوم. وإلا، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستعيد النظر بجدية في العلاقات الثنائية".