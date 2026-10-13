الفاتيكان يعلن إتمام جراحة الرئة للبابا لاوون الرابع عشر بنجاح

أعلن الفاتيكان أن العملية الجراحية التي خضع لها البابا لاوون الرابع عشر في مستشفى جيميلي بروما لاستئصال ورم من رئته قد "أجريت بنجاح".



وقال المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي عبر تطبيق تلغرام إن "العملية أُنجزت بنجاح، وضمن الفترة الزمنية المتوقعة وكما كان مقررا، وقد عاد الأب الأقدس إلى غرفته".