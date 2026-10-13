التحالف بقيادة السعودية يؤكد استهداف الشركة النفطية في صنعاء ومنشآت في محافظتين أخريين

أكد التحالف العسكري بقيادة السعودية استهداف الشركة النفطية في صنعاء ومنشآت في محافظتي صعدة وذمار في غرب اليمن، بعد ساعات من طلبه من المدنيين إخلاء موقع الشركة في العاصمة الخاضعة للحوثيين المدعومين من إيران.



وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، في منشور على منصة "إكس"، إن هذه المنشآت كانت تُستخدم "لتغذية المجهود الحربي" للحوثيين في "تهديد المملكة واليمن وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية".