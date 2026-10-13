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الفاتيكان: استئصال فص من رئة البابا بعد اكتشاف إصابته بالسرطان

أخبار دولية
2026-10-13 | 16:44
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الفاتيكان: استئصال فص من رئة البابا بعد اكتشاف إصابته بالسرطان
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الفاتيكان: استئصال فص من رئة البابا بعد اكتشاف إصابته بالسرطان

ذكر الفاتيكان أن البابا ليو خضع لعملية جراحية لاستئصال الفص السفلي من رئته اليمنى بعد تشخيص حالته بالسرطان الغدي الرئوي، وهو نوع شائع من سرطان الرئة.

وكان ليو، البالغ من العمر 71 عاما، قد أُدخل إلى مستشفى جيميلي في روما في وقت سابق اليوم لتجرى له عملية جراحية لاستئصال ورم في رئته اكتشفه الأطباء خلال فحص طبي في الآونة الأخيرة.

وقال الفاتيكان في بيان طبي إن العملية الجراحية التي أجريت اليوم استغرقت نحو 90 دقيقة وتكللت بالنجاح دون أي مضاعفات. واستيقظ البابا بشكل طبيعي ويخلد للراحة في غرفته بالمستشفى.

وكان الفاتيكان أعلن سابقا أن من المتوقع أن يقضي البابا أسبوعا في المستشفى للتعافي.

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