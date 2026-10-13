أميركا تعتقل سعوديا لتركيبه جهاز تسجيل بمقر أوبن إيه.آي

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنه تم القبض على مواطن سعودي بتهمة تركيب جهاز تسجيل صوتي خفي في مقر شركة أوبن إيه.آي في سان فرانسيسكو.