زيلينسكي يعلن تعرّض محطة طاقة في كييف لضربة روسية دون إنذار مسبق

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن محطة لتوليد الكهرباء في كييف تعرضت لضربة بصاروخ روسي، دون أن تتلقى أوكرانيا أي إنذار مبكر من حلفائها الغربيين بشأن هذا الهجوم.



وقال زيلينسكي عبر فيسبوك: "هجوم صاروخي بالستي روسي على كييف. مرة أخرى، لم يصدر أي تحذير مسبق من جانب شركائنا. كان الهدف الرئيسي منشأة للطاقة، وتحديدا محطة التوليد الحراري رقم 4". وتعتمد أوكرانيا على المعلومات الاستخباراتية العسكرية الغربية خصوصا الأميركية لرصد الهجمات الروسية.