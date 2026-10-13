أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
زيلينسكي يعلن تعرّض محطة طاقة في كييف لضربة روسية دون إنذار مسبق
أخبار دولية
2026-10-13 | 17:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
زيلينسكي يعلن تعرّض محطة طاقة في كييف لضربة روسية دون إنذار مسبق
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن محطة لتوليد الكهرباء في كييف تعرضت لضربة بصاروخ روسي، دون أن تتلقى أوكرانيا أي إنذار مبكر من حلفائها الغربيين بشأن هذا الهجوم.
وقال زيلينسكي عبر فيسبوك: "هجوم صاروخي بالستي روسي على كييف. مرة أخرى، لم يصدر أي تحذير مسبق من جانب شركائنا. كان الهدف الرئيسي منشأة للطاقة، وتحديدا محطة التوليد الحراري رقم 4". وتعتمد أوكرانيا على المعلومات الاستخباراتية العسكرية الغربية خصوصا الأميركية لرصد الهجمات الروسية.
أخبار دولية
تعرّض
لضربة
روسية
إنذار
التالي
الرئيس الأميركيّ: الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا جدًا
أميركا تعتقل سعوديا لتركيبه جهاز تسجيل بمقر أوبن إيه.آي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-07-18
وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية: تعرض محطة أخرى للطاقة الكهربائية وتقطير المياه لاعتداء إيراني
آخر الأخبار
2026-07-18
وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية: تعرض محطة أخرى للطاقة الكهربائية وتقطير المياه لاعتداء إيراني
0
آخر الأخبار
2026-09-20
هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقتل 3 أشخاص بينهم طفلان في ضربة روسية على منطقة كييف
آخر الأخبار
2026-09-20
هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقتل 3 أشخاص بينهم طفلان في ضربة روسية على منطقة كييف
0
أخبار دولية
2026-08-29
مقتل 27 شخصا على الأقل في ضربة روسية استهدفت مستودعا قرب كييف
أخبار دولية
2026-08-29
مقتل 27 شخصا على الأقل في ضربة روسية استهدفت مستودعا قرب كييف
0
أخبار دولية
2026-07-19
الكويت: حريق اندلع في محطة للكهرباء والمياه بعد تعرضها لضربة ثانية في يومين
أخبار دولية
2026-07-19
الكويت: حريق اندلع في محطة للكهرباء والمياه بعد تعرضها لضربة ثانية في يومين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:25
رئيس بلدية كييف: قتلى وجرحى في هجوم صاروخيّ روسيّ على مبنى سكنيّ شاهق
أخبار دولية
00:25
رئيس بلدية كييف: قتلى وجرحى في هجوم صاروخيّ روسيّ على مبنى سكنيّ شاهق
0
أخبار دولية
00:19
الرئيس الأميركيّ: تايوان ستشتري 30% من الغاز من خط أنابيب ألاسكا
أخبار دولية
00:19
الرئيس الأميركيّ: تايوان ستشتري 30% من الغاز من خط أنابيب ألاسكا
0
أخبار دولية
00:16
المديرة العامة لصندوق النقد الدوليّ: قد تكون للهجمات على السعودية تبعات سلبية في كل مكان
أخبار دولية
00:16
المديرة العامة لصندوق النقد الدوليّ: قد تكون للهجمات على السعودية تبعات سلبية في كل مكان
0
أخبار دولية
00:04
الرئيس الأميركيّ: الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا جدًا
أخبار دولية
00:04
الرئيس الأميركيّ: الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا جدًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-07-24
ترامب: سنرى ما ستفضي إليه المحادثات مع إيران
آخر الأخبار
2026-07-24
ترامب: سنرى ما ستفضي إليه المحادثات مع إيران
0
أخبار لبنان
2026-03-01
قاسم ينعى خامنئي: لن نترك ميدان الشرف وسنواصل الطريق بعزم وثبات
أخبار لبنان
2026-03-01
قاسم ينعى خامنئي: لن نترك ميدان الشرف وسنواصل الطريق بعزم وثبات
0
آخر الأخبار
13:53
أ.ف.ب: الفاتيكان يعلن إتمام جراحة الرئة للبابا لاوون الرابع عشر بنجاح
آخر الأخبار
13:53
أ.ف.ب: الفاتيكان يعلن إتمام جراحة الرئة للبابا لاوون الرابع عشر بنجاح
0
أخبار دولية
2026-10-07
قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيغراي الإثيوبي
أخبار دولية
2026-10-07
قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيغراي الإثيوبي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
غابات لبنان تدفع ثمن ازمة المحروقات!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
غابات لبنان تدفع ثمن ازمة المحروقات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أزمة الكهرباء بين الحلول والتنفيذ… توصيات جديدة من "مشروع وطن"
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أزمة الكهرباء بين الحلول والتنفيذ… توصيات جديدة من "مشروع وطن"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من المرفأ إلى البلدية… حلول رقمية من بنك بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من المرفأ إلى البلدية… حلول رقمية من بنك بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
معبر المصنع الجديد: لبنان يقلص المسافة مع سوريا… جغرافيا
تقارير نشرة الاخبار
13:32
معبر المصنع الجديد: لبنان يقلص المسافة مع سوريا… جغرافيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الصراع السعودي - الحوثي سلك مجريات تصعيدية جديدة... إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الصراع السعودي - الحوثي سلك مجريات تصعيدية جديدة... إليكم آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
انفجار قنبلة عنقودية في الجليل يضع إسرائيل أمام تحدٍّ جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:19
انفجار قنبلة عنقودية في الجليل يضع إسرائيل أمام تحدٍّ جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
واشنطن تقول "الأموال غير موجودة"... وحزب الله يعلن برنامج الإيواء
تقارير نشرة الاخبار
13:15
واشنطن تقول "الأموال غير موجودة"... وحزب الله يعلن برنامج الإيواء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
كاميرا حرارية كشفت حمار المتفجرات في القصر... والـLBCI تروي التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:06
كاميرا حرارية كشفت حمار المتفجرات في القصر... والـLBCI تروي التفاصيل
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:37
مقدمة النشرة المسائية 13-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:37
مقدمة النشرة المسائية 13-10-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:38
القاضي أحمد رامي الحاج يحيل الإخبار ضد السفيرة ندى حمادة معوّض إلى القضاء العسكري للاطلاع واتخاذ الإجراءات المناسبة
أخبار لبنان
14:38
القاضي أحمد رامي الحاج يحيل الإخبار ضد السفيرة ندى حمادة معوّض إلى القضاء العسكري للاطلاع واتخاذ الإجراءات المناسبة
2
فنّ
03:43
تطور مفاجئ في قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق… ماذا قررت المحكمة؟
فنّ
03:43
تطور مفاجئ في قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق… ماذا قررت المحكمة؟
3
أخبار لبنان
14:08
متحدث باسم الخارجية الأميركية للـLBCI: أموال حزب الله من إيران غير موجودة… وتمويله يأتي من أنشطة إجرامية
أخبار لبنان
14:08
متحدث باسم الخارجية الأميركية للـLBCI: أموال حزب الله من إيران غير موجودة… وتمويله يأتي من أنشطة إجرامية
4
اقتصاد
02:11
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:11
جدول جديد لأسعار المحروقات...
5
موضة وجمال
11:07
"الكون يلتقي لبنان"... بيرلا حرب تتألّق بإطلالة ملكية في صورتها الرسمية لملكة جمال الكون! (صور)
موضة وجمال
11:07
"الكون يلتقي لبنان"... بيرلا حرب تتألّق بإطلالة ملكية في صورتها الرسمية لملكة جمال الكون! (صور)
6
أخبار لبنان
12:00
سلام استقبل وفدا من نواب "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة": 70 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار في الجنوب قبل نهاية العام
أخبار لبنان
12:00
سلام استقبل وفدا من نواب "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة": 70 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار في الجنوب قبل نهاية العام
7
حال الطقس
05:21
طقس متقلب مع احتمال امطار رعدية...
حال الطقس
05:21
طقس متقلب مع احتمال امطار رعدية...
8
فنّ
05:14
"سأفتقدك يا بني"... وفاة مأساوية لنجم Breaking Bad عن 34 عامًا تهزّ هوليوود
فنّ
05:14
"سأفتقدك يا بني"... وفاة مأساوية لنجم Breaking Bad عن 34 عامًا تهزّ هوليوود
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More