رئيس بلدية كييف: قتلى وجرحى في هجوم صاروخيّ روسيّ على مبنى سكنيّ شاهق

قُتل شخص وأُصيب ستة آخرين في هجوم صاروخيّ روسيّ على مبنى سكنيّ شاهق في كييف، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو.

وقال إنّ حرائق اندلعت في شقق من الطابق الأرضي وحتى الطابق الثامن من المبنى.

وأشار إلى أنه يجري العمل على إجلاء السكان من الطوابق العليا.