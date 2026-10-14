رئيس بلدية كييف: قتلى وجرحى في هجوم صاروخيّ روسيّ على مبنى سكنيّ شاهق

قُتل شخص وأُصيب ستة آخرين في هجوم صاروخيّ روسيّ على مبنى سكنيّ شاهق في كييف، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو.
وقال إنّ حرائق اندلعت في شقق من الطابق الأرضي وحتى الطابق الثامن من المبنى.
وأشار إلى أنه يجري العمل على إجلاء السكان من الطوابق العليا.
كذلك، أعلن الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي تعرّض محطة لتوليد الكهرباء في كييف لضربة بصاروخ روسيّ، من دون أن تتلقى أوكرانيا أيّ إنذار مبكر من حلفائها الغربيين في شأن هذا الهجوم.
وقال زيلينسكي عبر فيسبوك: "هجوم صاروخيّ بالستي روسيّ وتحديدًا محطة التوليد الحراريّ رقم 4".