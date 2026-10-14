ترامب يشيد بأهمية غرينلاند التي "لا تضاهى" لضمان أمن الولايات المتحدة وأوروبا



أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأربعاء بأهمية غرينلاند التي "لا تضاهى" لضمان أمن الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكدا أن أي هجوم على أميركا في المستقبل سيتم التصدي له في الجزيرة الواقعة في الدائرة القطبية الشمالية.



وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أن غرينلاند لها أهمية "لا تضاهى لضرورات أمن الولايات المتحدة وأوروبا من حيث الدفاع والهجوم" مؤكدا أن أي هجمات في المستقبل على الولايات المتحدة سيتحتم مرورها عبر غرينلاند "حيث ستسقط دفاعاتنا بشكل منهجي الطائرات المسيرة والصواريخ وأي شكل آخر من الأسلحة التي لم يتم ابتكارها بعد".