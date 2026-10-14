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التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض
أخبار دولية
2026-10-14 | 04:03
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التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض
أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية الأربعاء اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، بعدما سمع مراسلو فرانس برس دوي انفجارات قوية في العاصمة.
وأفاد المتحدث باسم التحالف تركي المالكي على منصة إكس بـ"اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".
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