مصادر لرويترز: مقر أرامكو في الظهران تعرض لأضرار جسيمة جراء هجوم أمس

ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أن المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية للنفط في الظهران تعرض لأضرار جسيمة جراء الهجوم الذي وقع أمس الثلاثاء وأسفر عن حريق امتد لعدة طوابق.



ولفت اثنان من المصادر الى أن العمليات استمرت بشكل طبيعي رغم ذلك، ويعمل الموظفون من المنزل. وأشار مصدر رابع إلى نقل بعض المهام إلى مكاتب في الخارج.



وأعلنت وزارة الطاقة السعودية في بيان أن الهجوم الذي وقع مساء أمس الثلاثاء -وسط تصاعد القتال بين المملكة وجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران- تسبب في اندلاع حريق محدود.



ولم ترد شركة أرامكو بعد على طلب من رويترز للتعليق.

