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أوكرانيا تتهم واشنطن بمساعدة روسيا بعد هجوم واسع على البنية التحتية للطاقة
أخبار دولية
2026-10-14 | 08:29
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أوكرانيا تتهم واشنطن بمساعدة روسيا بعد هجوم واسع على البنية التحتية للطاقة
اتهمت أوكرانيا الأربعاء الولايات المتحدة بمساعدة روسيا، قائلة إن واشنطن تقاعست عن تحذيرها من ضربات صاروخية، كما أبطأت عمل نظام "ستارلينك" الذي تعتمد عليه كييف في اتصالاتها الميدانية وعملياتها اللوجستية عند خطوط المواجهة.
يأتي ذلك بعدما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن واشنطن لا تزال تقدم المساعدة لأوكرانيا، في حين صرح مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس الأربعاء بأن سياسة بلاده لم تتغير.
وقد تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لضربات بصواريخ بالستية خلال الليلتين الماضيتين، وذلك قبل انطلاق صافرات الإنذار التي تحذر السكان بضرورة الاحتماء في الأقبية أو الملاجئ أو محطات المترو.
واستهدفت الضربات منشآت للطاقة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 600 ألف شخص، وذلك رغم إعلان ترامب المفاجئ عن هدنة في الضربات المتبادلة على منشآت الطاقة ضمن الصراع المستمر منذ قرابة خمس سنوات.
وقال مسؤول أوكراني رفيع المستوى لوكالة فرانس برس الأربعاء طالبا عدم الكشف عن هويته إن الولايات المتحدة تساعد روسيا، مضيفا "لم نتلقّ تحذيرات من واشنطن في حالتين حتى الآن بشأن إطلاق صواريخ بالستية روسية في هجوم بالستي واسع النطاق على قطاع الطاقة". وتابع "فضلا عن ذلك، خفض الأميركيون سرعة شبكة ستارلينك".
من جهته، قال أحد المستشارين التقنيين للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إن القيود المفروضة على تشغيل محطات الإنترنت التابعة لستارلينك منعت أوكرانيا من التصدي للطائرات المسيرة النفاثة.
وقال سيرغي بسكريستنوف في منشور عبر تلغرام "من خلال هذه التصرفات، يحرمنا شركاؤنا من إحدى الوسائل القليلة المتاحة لنا للدفاع عن البلاد ضد طائرات شاهد المسيرة التي تعمل بالمحركات النفاثة".
ودعا رئيس حلف شمال الأطلسي مارك روته أعضاء الحلف إلى تكثيف الدعم لتعزيز قدرات الدفاع الجوية الأوكرانية، قائلا "مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار العدوان الروسي، يحتاج الحلفاء إلى بذل المزيد من الجهد، وخاصة لدعم الدفاع الجوي".
- البنية التحتية للطاقة -
واتهم زيلينسكي الأربعاء موسكو بتعمد تجاهل وقف الضربات على منشآت الطاقة الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق.
وأعلنت السلطات الأوكرانية في أحدث حصيلة مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين في كييف، فيما قتل شخصان آخران في منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط البلاد، وقُتل شخص في منطقة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس، "ضربة صاروخية بالستية روسية موجّهة تحديدا على البنية التحتية للطاقة، وهي البنية التحتية نفسها التي يشملها وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي".
وأضاف "الضربة كانت متعمّدة بالكامل ومعبّرة في نطاقها، لم تُظهر روسيا من قبل مثل هذا الاستهتار الصارخ تجاه الولايات المتحدة".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنها نفّذت "ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة" ليل الثلاثاء الأربعاء على "مواقع للبنية التحتية للطاقة والاتصالات" في كييف ومنطقتها وفي خاركيف، مشيرة إلى أن جميع الأهداف تخدم المصالح العسكرية.
- لا تغيير -
في وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني إن محطة لتوليد الكهرباء في كييف تعرضت مساء الثلاثاء لضربة بصاروخ روسي، من دون أن تتلقى أوكرانيا أي إنذار مبكر من حلفائها الغربيين بشأن هذا الهجوم.
وأكد زيلينسكي عبر فيسبوك "هجوم صاروخي بالستي روسي على كييف. مرة أخرى، لم يصدر أي تحذير مسبق من جانب شركائنا. كان الهدف الرئيسي منشأة للطاقة، وتحديدا محطة التوليد الحراري رقم 4".
وسمع صحافيو وكالة فرانس برس انفجارات عدة في العاصمة.
وتعتمد أوكرانيا على المعلومات الاستخباراتية العسكرية الغربية خصوصا الأميركية لرصد الهجمات الروسية.
ويثير تجدد التوتر أخيرا بين زيلينسكي وترامب مخاوف في كييف من تراجع هذا الدعم الحيوي.
وأضاف زيلينسكي "لا يكتفي الروس بتدمير بنيتنا التحتية للطاقة، بل إن أوكرانيا لا تتلقى حتى تحذيرات مسبقة بشأن إطلاق الصواريخ البالستية".
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