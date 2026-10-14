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روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة مصفاتَي نفط بمسيرات وكييف تنفي

أخبار دولية
2026-10-14 | 12:18
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روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة مصفاتَي نفط بمسيرات وكييف تنفي
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روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة مصفاتَي نفط بمسيرات وكييف تنفي

أعلنت روسيا أن أوكرانيا شنت هجمات بطائرات مسيرة على مصفاتين للنفط داخل أراضيها، معتبرة أن ذلك يشكّل انتهاكا لـ"هدنة الطاقة" التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حين نفت كييف هذه الاتهامات.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي لشؤون الطاقة ألكسندر نوفاك قوله "تعرضت اليوم مصفاتان للنفط لهجوم من نظام كييف، في منطقتي ساراتوف وريازان".

ونفى مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دميترو ليتفين هذه الاتهامات، واصفا إياها بأنها "كاذبة"، مؤكدا أن مواقع أخرى تعرضت لهجمات، "لكن المصافي لم تكن من بينها".

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