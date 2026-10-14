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وضع البابا يتقدم بشكل "طبيعي" بعد خضوعه لجراحة جراء إصابته بسرطان رئوي
أخبار دولية
2026-10-14 | 11:48
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وضع البابا يتقدم بشكل "طبيعي" بعد خضوعه لجراحة جراء إصابته بسرطان رئوي
يتعافى البابا لاوون الرابع عشر "بشكل طبيعي" في أحد مستشفيات روما غداة خضوعه لعملية جراحية استُؤصلت خلالها عُقيدة سرطانية من رئته، وفق ما أعلن الفاتيكان الأربعاء، في انتظار نتائج تحاليل ستحدد ما إذا كان المرض يتمدد في جسمه.
وأفاد بيان صادر عن أطباء البابا البالغ 71 عاما بأن نتائج تحاليل الدم وصورة الصدر بالأشعة جاءت "ضمن المعدلات الطبيعية" لهذا النوع من التدخلات الجراحية، وأن البابا يتناول طعامه بشكل طبيعي، وقد عاود المشي في غرفته وأجرى تمارين للعلاج الطبيعي التنفسي. كما أشار الفاتيكان إلى أن "معنوياته جيدة".
وستتيح فحوص أخرى تحديد ما إذا كان السرطان قد انتشر خارج موضع الإصابة الذي خضع للجراحة.
وبحسب الأخصائيين الطبيين، من شأن هذه الفحوص أن تحدد المرحلة الدقيقة للمرض والعلاجات المحتملة التي ينبغي اتباعها، مثل العلاج الإشعاعي، رغم أن التوقعات تظل إيجابية على ضوء عملية الاستئصال "الجذري" التي أُجريت، وبسبب الحالة الصحية العامة للبابا المعروف بلياقته البدنية وشغفه برياضتي التنس والسباحة.
وتوقع رئيس قسم جراحة الصدر في مستشفى "بوليكلينيكو أومبيرتو الأول" في روما البروفيسور فيديريكو فينوتا في تصريحات لوكالة فرانس برس الأربعاء بأن يتعافى رئيس الكنيسة الكاثوليكية بسرعة، بعدما أعلن الكرسي الرسولي أن لاوون الرابع عشر أمضى ليلة "هادئة" في مستشفى جيميلي الثلاثاء.
وأوضح فينوتا "عادة، في اليوم الأول.. يخضع المرضى لصورة أشعة للمتابعة، ويستأنفون تناول الطعام بفطور خفيف، ثم يبدأون العلاج الطبيعي مباشرة، فكلما نهضوا من السرير أبكر كان ذلك أفضل".
وقالت الطالبة كيارا روفولو لفرانس برس أمام المستشفى الواقع شمال الفاتيكان، حيث رُفعت لافتة كُتب عليها "عاش البابا!"، "لنأمل أن يتعافى قريبا".
أخبار دولية
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