الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف مطار الرياض بصاروخ بالستي



أعلن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن أنهم استهدفوا مطار الرياض الدولي بصاروخ بالستي، بعد ساعات من إعلان التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ أُطلق باتجاه العاصمة.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في منشور على منصة إكس إن "القوات المسلحة اليمنية (...) تمكنت من استهداف مطار الملك خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض بصاروخ بالستي، وكانت الإصابة دقيقة".