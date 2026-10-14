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حزب "البديل من أجل ألمانيا" ينجح في برلمان محلي في تمرير اقتراح ضد دعم أوكرانيا
أخبار دولية
2026-10-14 | 22:01
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حزب "البديل من أجل ألمانيا" ينجح في برلمان محلي في تمرير اقتراح ضد دعم أوكرانيا
تمكن حزبان من اليمين المتطرف واليسار المتطرف الأربعاء من أن يقرا في برلمان ولاية ألمانية اقتراحا يدعو إلى وقف المساعدات العسكرية التي تقدمها برلين للحكومة الأوكرانية وتطبيع العلاقات مع روسيا.
وحقق حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف فوزا انتخابيا كبيرا الشهر الفائت في ولاية ساكسونيا-أنهالت بشرق ألمانيا، وتحالف مع حزب "تحالف سارة فاغنكنيشت" اليساري المتطرف لتشكيل غالبية برلمانية.
ودان اقتراح الحزبين العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على روسيا ردا على غزوها الشامل لأوكرانيا، مطالبا ألمانيا، وهي من أبرز داعمي أوكرانيا، بوقف مساعداتها العسكرية لكييف.
ودعا الاقتراح، الذي يكتسي طابعا استشاريا فحسب، حكومة ولاية ساكسونيا-أنهالت إلى طرح مسألتي تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا ووقف المساعدات لأوكرانيا أمام مجلس الولايات (بوندسرات)، الغرفة العليا في البرلمان الألماني التي تمثل الولايات الاتحادية الست عشرة.
وجاء في نص الاقتراح أن "الموقف الأحادي للغرب من الحرب في أوكرانيا لم يسهم في إنهاء النزاع، بل على العكس، أطال معاناة السكان وزاد خطر امتداد الحرب إلى دول أخرى". ودعا أيضا إلى "وقف فوري لإطلاق النار وبدء مفاوضات سلام مع روسيا".
أخبار دولية
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