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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن تعزيز قواته على كل الجبهات

أخبار دولية
2026-10-14 | 15:48
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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن تعزيز قواته على كل الجبهات
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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن تعزيز قواته على كل الجبهات

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش عزز قواته "على كل الجبهات"، محذرا من تزايد خطر التصعيد مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
     
وفي خلال زيارة للضفة الغربية المحتلة، قال زامير إن احتمالات وقوع حوادث على حدود إسرائيل ازدادت في ظل الأجواء الانتخابية، فيما يخوض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منافسة محتدمة للبقاء في السلطة في الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول.
     
وأضاف زامير، وفق بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي: "في ضوء تزايد الإنذارات على كل الجبهات وحساسية هذه المرحلة، ارتفعت احتمالات التصعيد".
     
وتابع: "عززنا قواتنا في جميع المناطق".
     
وأشار إلى أن الجيش رفع مستوى تأهبه استعدادا "لسيناريوهات قد تجري فيها محاولات لمباغتتنا".
     
وأحيت إسرائيل في الأيام الماضية الذكرى الثالثة للهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
     
وردت إسرائيل على الهجوم بشنّ حرب حوّلت معظم أنحاء القطاع إلى أنقاض وأسفرت عن مقتل أكثر من 74 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة في القطاع الخاضعة لسلطة حماس، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
     
وشدد زامير على ضرورة "اليقظة"، مؤكدا أن الجيش "في حالة تأهب قصوى لشن عمليات هجومية واسعة النطاق ضد أي جهة تحاول إلحاق الأذى بالمدنيين الإسرائيليين".
     

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