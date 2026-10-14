زيلينسكي يدعو ماسك إلى إعادة تشغيل شبكة "ستارلينك"

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس شركة "سبايس إكس" إيلوك ماسك بإعادة تشغيل شبكة الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" بعد أن شكت كييف من إبطاء سرعة هذا النظام الذي تعتمد عليه في الحرب ضد القوات الروسية.وقال زيلينسكي في مقابلة مع الصحافي بيرس مورغان نُشرت مقاطع منها على الإنترنت، ردا على سؤال عن الرسالة التي يود توجيهها إلى رئيس "ستارلينك" إيلون ماسك "سيَموت أشخاص، بالطبع إن استمرت الهجمات وإن لم تعمل +ستارلينك+". واضاف "آمل حقا أن يكون الأمر مجرد خطأ، وربما مشكلة تقنية كبيرة، لا أدري، لكننا نطلب أن يُعاد تشغيل الخدمة".واعتبر زيلينسكي أن قطع "ستارلينك" المستخدم في الاتصالات على جبهات المعارك في أوكرانيا، "خطأ جسيم".واتهمت أوكرانيا الأربعاء الولايات المتحدة بمساعدة روسيا، قائلة إن واشنطن تقاعست عن تحذيرها من ضربات صاروخية، كما أبطأت عمل نظام "ستارلينك" الذي تعتمد عليه كييف في اتصالاتها الميدانية وعملياتها اللوجستية عند خطوط المواجهة.وقال مسؤول أوكراني رفيع المستوى لوكالة فرانس برس الأربعاء طالبا عدم الكشف عن هويته إن الولايات المتحدة تساعد روسيا، مضيفا "لم نتلقّ تحذيرات من واشنطن في حالتين حتى الآن بشأن إطلاق صواريخ بالستية روسية في هجوم بالستي واسع النطاق على قطاع الطاقة". وتابع "فضلا عن ذلك، خفض الأميركيون سرعة شبكة ستارلينك".كذلك قال أحد المستشارين التقنيين لزيلينسكي الأربعاء إن القيود المفروضة على تشغيل محطات الإنترنت التابعة لستارلينك منعت أوكرانيا من التصدي للطائرات المسيرة النفاثة، وذلك بعد ليلة من الهجمات الروسية الواسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد.وقال سيرغي بسكريستنوف في منشور عبر تلغرام "من خلال هذه التصرفات، يحرمنا شركاؤنا من إحدى الوسائل القليلة المتاحة لنا للدفاع عن البلاد ضد طائرات شاهد المسيرة التي تعمل بالمحركات النفاثة".