أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
زيلينسكي يدعو ماسك إلى إعادة تشغيل شبكة "ستارلينك"
أخبار دولية
2026-10-14 | 22:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
زيلينسكي يدعو ماسك إلى إعادة تشغيل شبكة "ستارلينك"
طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس شركة "سبايس إكس" إيلوك ماسك بإعادة تشغيل شبكة الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" بعد أن شكت كييف من إبطاء سرعة هذا النظام الذي تعتمد عليه في الحرب ضد القوات الروسية.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع الصحافي بيرس مورغان نُشرت مقاطع منها على الإنترنت، ردا على سؤال عن الرسالة التي يود توجيهها إلى رئيس "ستارلينك" إيلون ماسك "سيَموت أشخاص، بالطبع إن استمرت الهجمات وإن لم تعمل +ستارلينك+". واضاف "آمل حقا أن يكون الأمر مجرد خطأ، وربما مشكلة تقنية كبيرة، لا أدري، لكننا نطلب أن يُعاد تشغيل الخدمة".
واعتبر زيلينسكي أن قطع "ستارلينك" المستخدم في الاتصالات على جبهات المعارك في أوكرانيا، "خطأ جسيم".
واتهمت أوكرانيا الأربعاء الولايات المتحدة بمساعدة روسيا، قائلة إن واشنطن تقاعست عن تحذيرها من ضربات صاروخية، كما أبطأت عمل نظام "ستارلينك" الذي تعتمد عليه كييف في اتصالاتها الميدانية وعملياتها اللوجستية عند خطوط المواجهة.
وقال مسؤول أوكراني رفيع المستوى لوكالة فرانس برس الأربعاء طالبا عدم الكشف عن هويته إن الولايات المتحدة تساعد روسيا، مضيفا "لم نتلقّ تحذيرات من واشنطن في حالتين حتى الآن بشأن إطلاق صواريخ بالستية روسية في هجوم بالستي واسع النطاق على قطاع الطاقة". وتابع "فضلا عن ذلك، خفض الأميركيون سرعة شبكة ستارلينك".
كذلك قال أحد المستشارين التقنيين لزيلينسكي الأربعاء إن القيود المفروضة على تشغيل محطات الإنترنت التابعة لستارلينك منعت أوكرانيا من التصدي للطائرات المسيرة النفاثة، وذلك بعد ليلة من الهجمات الروسية الواسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد.
وقال سيرغي بسكريستنوف في منشور عبر تلغرام "من خلال هذه التصرفات، يحرمنا شركاؤنا من إحدى الوسائل القليلة المتاحة لنا للدفاع عن البلاد ضد طائرات شاهد المسيرة التي تعمل بالمحركات النفاثة".
أخبار دولية
إعادة
تشغيل
"ستارلينك"
التالي
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن تعزيز قواته على كل الجبهات
حزب "البديل من أجل ألمانيا" ينجح في برلمان محلي في تمرير اقتراح ضد دعم أوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-10-09
زيلينسكي: الضربات الروسية الأخيرة ألحقت "أضرارا جسيمة" بشبكة الكهرباء
أخبار دولية
2026-10-09
زيلينسكي: الضربات الروسية الأخيرة ألحقت "أضرارا جسيمة" بشبكة الكهرباء
0
أخبار دولية
2026-09-22
مصادر لـ"رويترز": السعودية تعيد تشغيل خط أنابيب شرق-غرب
أخبار دولية
2026-09-22
مصادر لـ"رويترز": السعودية تعيد تشغيل خط أنابيب شرق-غرب
0
أخبار دولية
2026-09-16
الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى "إعادة النظر في السفر" إلى السعودية
أخبار دولية
2026-09-16
الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى "إعادة النظر في السفر" إلى السعودية
0
أخبار دولية
2026-09-26
منع شبكة "سي ان ان" من مرافقة ترامب إلى ولاية تينيسي لتغطية زيارته
أخبار دولية
2026-09-26
منع شبكة "سي ان ان" من مرافقة ترامب إلى ولاية تينيسي لتغطية زيارته
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
22:48
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن تعزيز قواته على كل الجبهات
أخبار دولية
22:48
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن تعزيز قواته على كل الجبهات
0
أخبار دولية
22:01
حزب "البديل من أجل ألمانيا" ينجح في برلمان محلي في تمرير اقتراح ضد دعم أوكرانيا
أخبار دولية
22:01
حزب "البديل من أجل ألمانيا" ينجح في برلمان محلي في تمرير اقتراح ضد دعم أوكرانيا
0
أخبار دولية
21:33
الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف مطار الرياض بصاروخ بالستي
أخبار دولية
21:33
الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف مطار الرياض بصاروخ بالستي
0
تقارير نشرة الاخبار
20:48
كاتس يرفع التهديدات من جنوب لبنان… جولة بلا مبررات أمنية أم جزء من حملته الانتخابية؟
تقارير نشرة الاخبار
20:48
كاتس يرفع التهديدات من جنوب لبنان… جولة بلا مبررات أمنية أم جزء من حملته الانتخابية؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-09-30
قصف مدفعي استهدف بيت ياحون وتفجير منازل في مجدل زون
آخر الأخبار
2026-09-30
قصف مدفعي استهدف بيت ياحون وتفجير منازل في مجدل زون
0
أخبار لبنان
2026-04-16
الاجتماع الوزاري اليومي في السراي... هذا ما جرى عرضه
أخبار لبنان
2026-04-16
الاجتماع الوزاري اليومي في السراي... هذا ما جرى عرضه
0
فنّ
2026-01-05
بعد فقدانها الوعي وسقوطها على صخرة… نجمة هوليوودية تعلن إصابتها بتضرّر دماغي (صور)
فنّ
2026-01-05
بعد فقدانها الوعي وسقوطها على صخرة… نجمة هوليوودية تعلن إصابتها بتضرّر دماغي (صور)
0
آخر الأخبار
2026-09-28
الوكالة الوطنية: تفجير كبير في زوطر الشرقية تردّد دويه في النبطية
آخر الأخبار
2026-09-28
الوكالة الوطنية: تفجير كبير في زوطر الشرقية تردّد دويه في النبطية
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
21:00
أصالة الأورزو بلمسة مبتكرة: طبق الأورزو بصلصة الفليفلة وسلطة الأورزو مع الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
21:00
أصالة الأورزو بلمسة مبتكرة: طبق الأورزو بصلصة الفليفلة وسلطة الأورزو مع الشيف فادي زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
20:48
كاتس يرفع التهديدات من جنوب لبنان… جولة بلا مبررات أمنية أم جزء من حملته الانتخابية؟
تقارير نشرة الاخبار
20:48
كاتس يرفع التهديدات من جنوب لبنان… جولة بلا مبررات أمنية أم جزء من حملته الانتخابية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
20:46
مؤسسة ميشال عيسى وLAU… خارطة طريق لمستقبل منطقة جبيل
تقارير نشرة الاخبار
20:46
مؤسسة ميشال عيسى وLAU… خارطة طريق لمستقبل منطقة جبيل
0
آخر الأخبار
20:41
مدرسة المواطنية… تحصد ثمار عامها الأول وتفتح أبواب التغيير لجيل جديد
آخر الأخبار
20:41
مدرسة المواطنية… تحصد ثمار عامها الأول وتفتح أبواب التغيير لجيل جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
20:34
جراحة البابا تكلّلت بالنجاح… إليكم تفاصيل وضعه الصحي ومسار التعافي
تقارير نشرة الاخبار
20:34
جراحة البابا تكلّلت بالنجاح… إليكم تفاصيل وضعه الصحي ومسار التعافي
0
تقارير نشرة الاخبار
20:26
الحوثيون والسعودية: نار ومفاوضات
تقارير نشرة الاخبار
20:26
الحوثيون والسعودية: نار ومفاوضات
0
تقارير نشرة الاخبار
20:08
في برج قلوية... طلاب ومعلمون وأهال اختاروا العلم ولو في بيوت جاهزة
تقارير نشرة الاخبار
20:08
في برج قلوية... طلاب ومعلمون وأهال اختاروا العلم ولو في بيوت جاهزة
0
تقارير نشرة الاخبار
20:07
لاكروا في بيروت... والوقت ينفد أمام اليونيفيل!
تقارير نشرة الاخبار
20:07
لاكروا في بيروت... والوقت ينفد أمام اليونيفيل!
0
مقدمة نشرة الاخبار
19:50
مقدمة النشرة المسائية 14-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
19:50
مقدمة النشرة المسائية 14-10-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
12:20
هيفاء وهبي تحتفل بعمادة ابن شقيقتها... والطفل يخطف الأنظار بوسامته والشبه بينهما! (فيديو)
فنّ
12:20
هيفاء وهبي تحتفل بعمادة ابن شقيقتها... والطفل يخطف الأنظار بوسامته والشبه بينهما! (فيديو)
2
حال الطقس
09:29
طقس متقلب وأمطار رعدية محلية في لبنان حتى السبت
حال الطقس
09:29
طقس متقلب وأمطار رعدية محلية في لبنان حتى السبت
3
أخبار لبنان
07:36
متحدث باسم الخارجية الاميركية عن الشكوى ضد سفيرة لبنان: صبرنا نفد إزاء محاولات العرقلة
أخبار لبنان
07:36
متحدث باسم الخارجية الاميركية عن الشكوى ضد سفيرة لبنان: صبرنا نفد إزاء محاولات العرقلة
4
اسرار
07:02
أسرار الصحف المحلية ١٤-١٠-٢٠٢٦
اسرار
07:02
أسرار الصحف المحلية ١٤-١٠-٢٠٢٦
5
أخبار لبنان
15:15
عون وعراقجي يؤكدان ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية لوضع حد للنزاعات في المنطقة
أخبار لبنان
15:15
عون وعراقجي يؤكدان ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية لوضع حد للنزاعات في المنطقة
6
أخبار لبنان
11:17
لاكروا من بعبدا: خيارات أممية مطروحة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.. وموقف لبنان يجب أن يؤخذ في الاعتبار
أخبار لبنان
11:17
لاكروا من بعبدا: خيارات أممية مطروحة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.. وموقف لبنان يجب أن يؤخذ في الاعتبار
7
آخر الأخبار
19:02
معلومات للـLBCI: النائب العام التمييزي يتجه إلى إحالة الملف المتعلق بضبط كميات من المتفجرات إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وذلك انفاذاً لإستنابة قضائية توصلاً لمعرفة مصدر تلك المتفجرات ووجهتها والأشخاص المرتبطين بها
آخر الأخبار
19:02
معلومات للـLBCI: النائب العام التمييزي يتجه إلى إحالة الملف المتعلق بضبط كميات من المتفجرات إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وذلك انفاذاً لإستنابة قضائية توصلاً لمعرفة مصدر تلك المتفجرات ووجهتها والأشخاص المرتبطين بها
8
أخبار لبنان
17:05
المهندس رضا جفّال: امنت بلبنان واحد واعتقدت بصفتي مواطنا لبنانينا من الطبيعي ان اشتري ارضا او استثمر اموالي في اي منطقة من وطني
أخبار لبنان
17:05
المهندس رضا جفّال: امنت بلبنان واحد واعتقدت بصفتي مواطنا لبنانينا من الطبيعي ان اشتري ارضا او استثمر اموالي في اي منطقة من وطني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More