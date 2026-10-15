أميركا: دمرنا سفينة شراعية تابعة لإيران الأسبوع الماضي

أعلن الجيش الأميركي أنه دمر في الأسبوع الماضي سفينة شراعية مرتبطة بإيران، لافتا الى أنها كانت تقوم بعمليات مراقبة واستهداف لسفن تابعة للبحرية الأميركية في خليج عمان.



وذكرت القيادة المركزية الأميركية، في منشور على منصة "إكس"، أن الواقعة حدثت في السادس من تشرين الأول، مضيفة "تم إجلاء أفراد الطاقم بسلام قبل تدمير السفينة، وتجري حاليا جهود لإعادتهم إلى بلادهم".