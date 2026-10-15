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وكالة: كوريا الشمالية اختبرت صواريخ كروز تُطلق من الغواصات

أخبار دولية
2026-10-15 | 00:45
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وكالة: كوريا الشمالية اختبرت صواريخ كروز تُطلق من الغواصات
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وكالة: كوريا الشمالية اختبرت صواريخ كروز تُطلق من الغواصات

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن بيونغيانغ اختبرت نوعين من صواريخ كروز الاستراتيجية التي تُطلق من الغواصات، لاختبار قدرات البحرية على تنفيذ المهام ومدى جاهزية وسائل الردع الحربية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن مسؤولين عسكريين كبارا أشرفوا على الاختبارات التي أُجريت في البحر قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى عن الصواريخ أو عمليات الإطلاق.
 

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