سي.إن.إن: أميركا تدرس استخدام "أم القنابل" ضد إيران في حال استئناف القتال

ذكرت شبكة سي.إن.إن، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن الجيش الأميركي وضع خططا لشن ضربات قد تشمل استخدام قنبلة من طراز (جي.بي.يو-43/بي)، المعروفة أيضا باسم "أم القنابل"، ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية في حال أمر الرئيس دونالد ترامب باستئناف العمليات القتالية.وسيعد استخدام هذه القنبلة، وهي أكبر الأسلحة غير النووية في الترسانة الأميركية، تصعيدا خطيرا في الصراع، إلا أن مسؤولين مطلعين على مناقشات التخطيط العسكري أبلغوا سي.إن.إن بأن هناك تساؤلات لا تزال قائمة حول مدى جدواها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لواشنطن.ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة التقرير.