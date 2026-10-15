وزير الخزانة الأميركي يطالب صندوق النقد الدولي بمواجهة "السياسات المشوهة للمنافسة"

دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت صندوق النقد الدولي إلى بذل مزيد من الجهود للتصدي لـ"السياسات المشوهة للمنافسة"، في تصريحات بدت موجهة إلى الصين.



وقال بيسنت إن "صناع السياسات في أنحاء العالم يخوضون نقاشات صعبة بشأن طريقة الحفاظ على الأنظمة القائمة على السوق، في ظل سياسات تنتهجها بعض الاقتصادات تشوه المنافسة وتضر بالتوظيف".



وأضاف أن صندوق النقد الدولي أُسِّس لمنع مثل هذه السياسات وتداعياتها السلبية على الاقتصادات الأخرى.



وشدد على أن صندوق النقد الدولي "يجب أن يرفع صوته بشأن هذه القضية البالغة الأهمية، وإلا فإنه يخاطر بتهميش دوره".



وجاءت دعوة بيسنت في بيان معد سلفا قُدم إلى لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي.



ويعقد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اجتماعاتهما السنوية هذا الأسبوع في بانكوك، لكن بيسنت تغيب عن الاجتماعات وأوفد نائبه للمشاركة فيها.



ورغم أن بيسنت لم يذكر الصين بالاسم في تصريحاته، فإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه انتقادات بسبب سياسات يُقال إنها تؤدي إلى الاعتماد المفرط على الصادرات لتحقيق النمو.



ويقول منتقدون إن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الصين وحجم إنتاجها يؤديان إلى خفض الأسعار بصورة تخل بالمنافسة العادلة.



وحض بيسنت صندوق النقد الدولي على تعزيز "تحليلاته وتواصله بشأن الدور الذي تؤديه السياسات والممارسات غير القائمة على آليات السوق وأسعار الصرف في اختلال التوازنات الخارجية".



ودعا وزير الخزانة الأميركي أيضا البنك الدولي إلى التركيز على القطاعات الأساسية للتنمية والتصنيع، "وفي مقدمها الطاقة الموثوقة والميسورة الكلفة".



وقال إن على البنك الدولي أن يلغي رسميا القيود التي يفرضها على تمويل مشاريع التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما.