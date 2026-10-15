زيلينسكي: من "المؤلم" اختيار ترامب الانحياز لجانب آخر

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة، أن الأمر كان "مؤلما" عندما انحاز الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الطرف الآخر في الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، وذلك بعد أن قال إن زيلينسكي يجب استبداله.



وقال زيلينسكي لبرنامج بيرس مورجان (أنسنسورد): "من المؤلم أن يختار الرئيس ترامب جانبا واحدا.. ليس جانبنا".



وأضاف أنه لا يمانع في أن يكون ترامب في الوسط بين أوكرانيا وروسيا، لافتا الى أنه "إذا كنت في الوسط، فعليك أن تبقى في الوسط".



وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بالخيانة من ترامب، الذي دعا مطلع الأسبوع إلى أن يكون هناك رئيس جديد لأوكرانيا بعد أن وافق على رفع العقوبات عن صادرات الديزل الروسية، أجاب زيلينسكي: "حقا، نعم... لكن الأمر أكثر تعقيدا قليلا من مجرد عواطفي أو مشاعري".



وأكد أنه "من المؤسف أننا نفقد شريكا قويا".



وشدد قائلا: "لا نبيع بلدنا... الأمر لا يتعلق بالأعمال بالنسبة لنا، إنها حياتنا فحسب، وهذا بلدنا".