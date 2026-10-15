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مسؤولة بصندوق النقد: مصر بحاجة لتسريع الإصلاحات لتقليص دور الدولة في الاقتصاد
أخبار دولية
2026-10-15 | 01:49
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مسؤولة بصندوق النقد: مصر بحاجة لتسريع الإصلاحات لتقليص دور الدولة في الاقتصاد
أعلنت تالين كورنشيليان نائبة مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن مصر أحرزت تقدما جيدا في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي رغم الظروف الخارجية بالغة الصعوبة، لكنها تحتاج إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد.
وأوضحت أن الصندوق سيناقش هذه المسألة، إلى جانب الخطوات اللازمة لتعزيز الحوكمة وتحسين الشفافية، مع السلطات المصرية، وذلك في إطار مراجعة نهائية لبرنامج القرض المصري الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار من الصندوق خلال الأسابيع المقبلة.
وتشير مصر إلى أنها لن تسعى للحصول على تمويل جديد من الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي في كانون الأول.
أخبار دولية
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