رومانيا تعلن فقدان 8 أشخاص بعد حريق على سفينة في البحر الأسود

أعلنت رومانيا أن ثمانية أشخاص فُقدوا بعد اندلاع حريق في سفينة ترفع علم سان مارينو في البحر الأسود.وأفاد بيان لهيئة الملاحة البحرية الرومانية بأن "12 شخصا كانوا على متن السفينة. أربعة منهم في أمان، بينما لا يزال ثمانية مفقودين"، من دون أن يوضح ما إذا كان الحريق ناجما عن هجوم بطائرات مسيَّرة، في وقت تكثّفت الضربات في البحر الأسود خلال الأسابيع الأخيرة مع اشتداد الحرب بين روسيا وأوكرانيا.