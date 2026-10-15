وكالة روسية: موسكو توقف سويديا للاشتباه في إعداده لعمليات ضد مواقع عسكرية

أعلنت روسيا توقيف سويدي متهم بعبور الحدود الروسية "بصورة غير قانونية" بهدف الإعداد لعمليات ضد مواقع عسكرية.



وأفادت أجهزة الأمن الروسية أن الموقوف الذي لم يحدد اسمه أو عمره، أوقف في منطقة بسكوف (شمال غرب) بالقرب من الحدود مع لاتفيا مشيرة إلى أنه "كان متوجها إلى روسيا ... من أجل ارتكاب اعتداءات وأعمال تخريب تستهدف مواقع عسكرية، بحسب ما أوردت وكالة "تاس" الرسمية.

