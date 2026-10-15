أوكرانيا: دمرنا 6 طائرات عسكرية روسية في ضربة على مطار

أعلنت البحرية الأوكرانية أنها دمرت ست طائرات عسكرية روسية من طراز سوخوي-34إم في ضربة خلال الليل على مطار بوريسوجليبسك في منطقة فارونيش الروسية.



وقالت البحرية عبر تطبيق تيليغرام أنها استخدمت منظومة صواريخ نبتون الساحلية في الهجوم.



ولا يتسنى لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير الواردة من ساحة المعركة.