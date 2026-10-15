الفاتيكان: البابا ليو قضى ليلة مستقرة في المستشفى

أعلن الفاتيكان أن البابا ليو، الذي يتعافى من جراحة لاستئصال سرطان بالرئة، قضى ليلة مستقرة في المستشفى وتناول وجبة الإفطار.



وتم تشخيص إصابة البابا ليو (71 عاما) بالسرطان الغدي الرئوي، وهو الشكل الأكثر شيوعا لسرطان الرئة، واستأصل الأطباء الفص السفلي من رئته اليمنى في عملية جراحية أجريت بعد ظهر يوم الثلاثاء.



وأكد الفاتيكان أن العملية الجراحية تمت بنجاح ودون مضاعفات.



وجرى إلغاء مشاركات البابا في الفعاليات العامة حتى 20 تشرين الأول.