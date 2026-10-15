الحوثيون ينفون استهدافهم المدينة المنورة الخميس بعد إعلان التحالف العسكري اعتراض صاروخ

نفى الحوثيون في اليمن أن يكونوا استهدفوا المدينة المنورة، بعد إعلان التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض صاروخ كروز في منطقتها.



وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها لم تنفذ اليوم أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية وأن ما يدعيه العدو السعودي من استهداف باتجاه المدينة المنورة فهو بهتان عظيم وكبير".