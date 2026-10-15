بلغاريا: قمة الاتحاد الأوروبي ودول الخليج ربما تؤجل بسبب مخاوف أمنية

أعلن رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف أن قمة من المقرر عقدها بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج في السعودية يوم 24 تشرين الأول ربما تؤجل بسبب مخاوف أمنية.



وقال راديف للصحفيين لدى وصوله إلى قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "للأسف، حسب علمي، سيؤجل هذا الاجتماع في الرياض، ربما لأسباب أمنية".





كما قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن المناقشات حول القمة لا تزال جارية. وأضافت للصحفيين في بروكسل "ستعرفون بالأمر عندما يكون هناك ما يعلن عنه".



وذكر مسؤولان غربيان لرويترز، طلبا عدم نشر اسميهما، أن القمة ستؤجل.









