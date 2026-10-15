ارتفاع حصيلة العاصفة "راشيل" في المكسيك إلى ثمانية قتلى على الأقل

ارتفع عدد قتلى العاصفة المدارية "راشيل" التي تعبر الساحل المكسيكي المطل على المحيط الهادئ إلى ثمانية أشخاص على الأقل، طبقا لحصيلة جديدة أصدرتها السلطات.



وكانت العاصفة تسببت منذ الأسبوع الماضي في أمطار وفياضانات بولاية باها كاليفورنيا (شمال غرب) المتاخمة للولايات المتحدة.



ويواصل عناصر من الجيش والبحرية المكسيكيَين عمليات البحث والإنقاذ، في حين لايزال شخصان في عداد المفقودين، بحسب ما أكده مسؤولون عسكريون خلال مؤتمر صحافي.



وكانت "راشيل" تسببت بوفاة 4 أشخاص بحلول الاثنين، فيما أعلنت السلطات في اليوم نفسه إنقاذ 32 شخصا بواسطة المروحيات.



ويتوقع الخبراء موسم أعاصير أكثر شدة، بسبب ظاهرة "إل نينيو" المناخية التي تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الهادئ.