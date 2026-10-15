تأجيل القمة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج في الرياض بعد ضربات الحوثيين

أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان الخميس، تأجيل القمة بين الدول الأعضاء فيه وبلدان الخليج والتي كانت مقررة في الرياض في 24 تشرين الأول/أكتوبر، في ظل استمرار التصعيد بين السعودية والحوثيين في اليمن.وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنّ "موعدا جديدا للقمة سيُعلَن في الوقت المناسب"، مؤكدا أن الشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعُمان وقطر، لا تزال تحظى بأهمية كبيرة.وبلغت هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على السعودية التي تدعم الحكومة اليمنية، في الأيام الماضية مدى غير مسبوق.وشملت ضربات متكررة على مطار الرياض، أسفرت إحداها عن مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين السبت، في أعنف هجوم على أراضي المملكة منذ أكثر من عقد.ويبدي قادة الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون قمة في بروكسل الخميس والجمعة، قلقهم إزاء تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسعار النفط والغاز.وتتأثر إمدادات المحروقات من الخليج بالحصار المفروض على مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في 28 شباط/فبراير، وبالنزاع الدائر حول مضيق باب المندب بين القوات اليمنية والحوثيين.