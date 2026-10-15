أمطار غزيرة تضرب إسطنبول… سيول تجرف السيارات وتغمر الشوارع وتحذيرات من اشتداد الهطول

عاشت مدينة اسطنبول التركية أوضاع كارثية حيث شهدت هطول أمطار غزيرة أدّت إلى جرف سيارات وغمر طرق وشوارع بالمياه، وسط تحذيرات رسمية من اشتداد الهطول، ودعوة السلطات السكان إلى عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة.



ووثّقت مقاطع فيديو متداولة مشاهد لسيارات تجرفها المياه في شوارع المدينة.