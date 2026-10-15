التحالف العسكري بقيادة السعودية: الحوثيون يملكون "تقنيات متقدمة بمساعدة أطراف إقليمية"

أفاد التحالف العسكري بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية بأن الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران حصلوا على "تقنيات متقدّمة بمساعدة أطراف إقليمية".



وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي خلال مؤتمر صحافي حضرته وكالة فرانس برس: "عملت الميليشيات الحوثية الإرهابية على الحصول على تقنيات متقدّمة بمساعدة أطراف إقليمية"، مشيرا إلى أن الحوثيين يمتلكون "صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة هجومية وانتحارية وزوارق سريعة مفخخة".