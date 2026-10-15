بنيامين نتنياهو يعلن عن اتصاله بأحمد الشرع في 2025

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع العام الفائت، في أول اعتراف بتواصل مباشر بين الرجلين.



وفي كلمة ألقاها في تجمع انتخابي مع أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل، أشار نتنياهو إلى الهجمات الدامية التي تعرّض لها الدروز في سوريا في تموز 2025. وقال بحسب لقطات بثّتها هيئة البث الإسرائيلية العامة (كان) "اتصلتُ بالشرع. كان اتصالا مقتضبا وحاسما للغاية، وتوقفت المذبحة".