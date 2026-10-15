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مؤسسة بسام فريحة للفنون تقدّم من أرض مشتركة… ثلاثة معارض لبنانية تروي حكاية الذاكرة والفن في قلب ابو ظبي
المؤلف
بترا ابو حيدر
أخبار دولية
2026-10-15 | 16:10
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مؤسسة بسام فريحة للفنون تقدّم من أرض مشتركة… ثلاثة معارض لبنانية تروي حكاية الذاكرة والفن في قلب ابو ظبي
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مؤسسة بسام فريحة للفنون تقدّم من أرض مشتركة… ثلاثة معارض لبنانية تروي حكاية الذاكرة والفن في قلب ابو ظبي
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