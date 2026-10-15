مؤسسة بسام فريحة للفنون تقدّم من أرض مشتركة… ثلاثة معارض لبنانية تروي حكاية الذاكرة والفن في قلب ابو ظبي

مسؤول أميركي: روبيو بحث مع الرئيس اللبناني مصادرة متفجرات لحزب الله

مسؤول أميركي: روبيو بحث مع الرئيس اللبناني مصادرة متفجرات لحزب الله

تمديد حال الطوارئ في إسرائيل حتى آخر الشهر المقبل