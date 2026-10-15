مسؤول أميركي: روبيو بحث مع الرئيس اللبناني مصادرة متفجرات لحزب الله

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية اليوم الخميس أن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى محادثة مع الرئيس اللبناني جوزاف عون حول مصادرة مئات الكيلوغرامات من المتفجرات التابعة لحزب الله.



وذكر المسؤول أن روبيو حثّ عون على ضرورة محاسبة المسؤولين عن شحن المتفجرات وتحمل تكلفتها وتوجيهها، كما "شدد على أن إعادة المتفجرات إلى حزب الله أمر لا ينبغي أن يكون مطروحا للنقاش على الإطلاق".



وأشار المسؤول لإلى أن روبيو حث على التواصل العسكري المباشر بين القوات المسلحة اللبنانية والإسرائيلية "لفض النزاع".